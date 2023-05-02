Чемпион ОИ из РФ со словами 'мы только начинаем' заявил о пользе отстранения России от спорта

Олимпийский чемпион Владислав Третьяк пафосно рассказал о том, что российский хоккей по своей популярности догоняет североамериканский после отстранения команд из РФ от международных соревнований. Бывший вратарь сборной СССР со словами "мы только начинаем", которые перекликаются с высказыванием диктатора Владимира Путина о войне, отметил уровень открытого первенства страны.

Видео дня

Об этом Третьяк заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он добавил, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) растет уровень конкуренции, забыв о том, что в шести последних финалах плей-офф из семи принимал участие московский ЦСКА.

"Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали. Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны. Здесь все были в тяжелых условиях, у ЦСКА, "Ак Барса", "Авангарда", да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона. Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в НХЛ все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать", – сказал Третьяк.

Ранее бывший депутат Государственной думы заявлял, что "у нас ни одного украинца не тронули", и возмутился отстранению России от чемпионата мира по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею 2023 года в Риге и Тампере запретили использование флага России и Беларуси. Это вызвало истерику у олимпийского чемпиона Бориса Майорова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!