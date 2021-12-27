'Самый удивительный гол, который вы видели': на ЧМ по хоккею россияне забросили необычную шайбу

В ночь на 27 декабря в канадском городке Ред-дир сборная Швеции обыграла россиян в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20) со счетом 6:3. Кроме неудачи одного из фаворитов турнира, внимание прессы привлек неординарный случай.

Судьи засчитали гол сборной РФ в довольно спорном моменте: форвард после броска врезался в шведского голкипера, сбил ворота, после чего шайба медленно пересекла линию ворот. В итоге рефери указал на центр площадки.

На странице в Twitter канадского медиагиганта TSN появилось видео курьезного момента с подписью: "Наверное, самый удивительный гол, который вы когда-нибудь видели".

Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8 — TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021

Впрочем, вскоре появилось объяснение тому, что произошло. Судьи имеют право засчитывать гол, если бросок был выполнен до столкновения со стражем ворот, а шайба пересекла бы их линию, если бы они оставались на месте. К тому же нападающего защитник толкал в спину.

Видео дня

Необычный эпизод случился при счете 4:1 в пользу скандинавов. Однако даже такой гол не позволил российской сборной избежать поражения – шведы уверенно победили со счетом 6:3.

Сборная Канады, другой фаворит ЧМ, с тем же счетом 6:3 разобралась в Эдмонтоне с командой Чехии.

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