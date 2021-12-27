"Самый удивительный гол, который вы видели": на ЧМ по хоккею россияне забросили необычную шайбу
В ночь на 27 декабря в канадском городке Ред-дир сборная Швеции обыграла россиян в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20) со счетом 6:3. Кроме неудачи одного из фаворитов турнира, внимание прессы привлек неординарный случай.
Судьи засчитали гол сборной РФ в довольно спорном моменте: форвард после броска врезался в шведского голкипера, сбил ворота, после чего шайба медленно пересекла линию ворот. В итоге рефери указал на центр площадки.
На странице в Twitter канадского медиагиганта TSN появилось видео курьезного момента с подписью: "Наверное, самый удивительный гол, который вы когда-нибудь видели".
Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8— TSN (@TSN_Sports) December 26, 2021
Впрочем, вскоре появилось объяснение тому, что произошло. Судьи имеют право засчитывать гол, если бросок был выполнен до столкновения со стражем ворот, а шайба пересекла бы их линию, если бы они оставались на месте. К тому же нападающего защитник толкал в спину.
Необычный эпизод случился при счете 4:1 в пользу скандинавов. Однако даже такой гол не позволил российской сборной избежать поражения – шведы уверенно победили со счетом 6:3.
Сборная Канады, другой фаворит ЧМ, с тем же счетом 6:3 разобралась в Эдмонтоне с командой Чехии.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по хоккею в необычной форме из СССР проиграла Кубок Первого канала.