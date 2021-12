'Самый удивительный гол, который вы видели': на ЧМ по хоккею россияне забросили необычную шайбу

В ночь на 27 декабря в канадском городке Ред-дир сборная Швеции обыграла россиян в матче молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20) со счетом 6:3. Кроме неудачи одного из фаворитов турнира, внимание прессы привлек неординарный случай.

Судьи засчитали гол сборной РФ в довольно спорном моменте: форвард после броска врезался в шведского голкипера, сбил ворота, после чего шайба медленно пересекла линию ворот. В итоге рефери указал на центр площадки.

На странице в Twitter канадского медиагиганта TSN появилось видео курьезного момента с подписью: "Наверное, самый удивительный гол, который вы когда-нибудь видели".

Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8