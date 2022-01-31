'Белый Барс' в овертайме сенсационно обыграл СК 'Сокол'

30 января в Броварах в рамках 16-го тура хоккейной Суперлиги Париматч СК "Сокол" принимал белоцерковский "Белый Барс".

"Белый Барс" показал свой настрой взять очки в матче с СК "Сокол" еще на второй минуте первого периода - Владимир Алексюк распечатал ворота Артура Оганджаняна. Однако, киевляне смогли быстро не только сравнять счет, но и выйти вперед с преимуществом в две шайбы - голы на свой счет записали Роман Халиков, Тигран Манукян и Иван Беляков. Тем не менее, белоцерковцы еще до конца первой двадцатиминутки смогли отыграть одну шайбу - счет до минимальных 2:3 сократил Владислав Брага.

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На старте второго периода киевляне снова вернули себе преимущество в две шайбы благодаря голу Алексанжра Панкова. После четвертой пропущенной шайбы "барсы" перехватили инициативу и показали характер - Дмитрий Попережай и Юрий Качан сравняли счет на табло в Броварах. Тем не менее, под конец второго отрезка встречи СК "Сокол" реализовал большинство и сделал счет 5:4 в свою пользу.

Более 10 минут в третьем периода команды отыграли на встречных курсах, стараясь изменить счет на табло. И под завесу периода это вышло у "Белого Барса", который усилиями Валентина Никонорова во второй раз в матче вернул на табло паритет. До конца основного времени клубы так и не смогли определить победителя, переведя матч в овертайм.

В дополнительном времени судьбу победителя матча решил штрафной бросок в исполнении Дмитрия Попережая. Хоккеист переиграл голкипера киевлян и принес сенсационную победу своей команде.

СК "Сокол" - "Белый Барс" 5:6 ОТ (3:2, 2:2, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Алексюк (Семенов, Зинченко), 01:52; 1:1 Халиков (Марченков), 03:54; 2:1 Манукян (Беляков, Швецов, меньш.), 08:45; 3:1 Беляков (Швецов), 16:01; 3:2 Брага (Качан), 16:35; 4:2 Панков (Шахворостов, Мицкевич), 23:21; 4:3 Попережай, 33:54; 4:4 Качан (Зинченко), 34:25; 5:4 Мицкевич (Панков, Шахворостов, больш.), 38:49; 5:5 Никоноров (Семенов, Говорушко), 55:33; 5:6 Попережай (штраф.бросок), 62:27;

СК "Сокол": Оганджанян (Яковлев с 34:25); Мицкевич - Халиков, Амиров - Петрухно (К), Дорофеев (А) - Фроленко; Шахворостов - Собченко - Панков, Мельников - Иванов - Марченков, Манукян - Беляков - Швецов, Олейник - Хирса.

"Белый Барс": Полгородник (Квасенко); Кулешов - Наливайко, Алексюк (А) - Шистеров, Грицюк - Селин, Собко - Зинченко; Говорушко - Куцевич (К) - Никоноров, Попережай - Семёнов - Геворкян, Брага - Качан - Маландин, Удовиченко, Курах.