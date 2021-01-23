'Белый Барс' дважды отыгрывался по ходу матча, но уступил 'Донбассу' в УХЛ

23 января, в Дружковке стартовал 28-й тур регулярного чемпионата УХЛ Париматч - "Донбасс" принимал "Белый Барс".

Первый период команды начали достаточно вязко - "Барсы" пытались навязать свою игру противнику, защищаясь и ловя дончан на контратаках. Именно поэтому первую заброшенную шайбу болельщики увидели только под завесу первого периода. "Донбасс" навалился на ворота белоцерковцев и реализовали по сути свой первый 100% голевой момент - четвертую шайбу в сезоне на свой счет записал Пангелов-Юлдашев, открыв счет в поединке.

По ходу второй двадцатиминутки команды по очереди обменивались заброшенными шайбами - сначала в меньшинстве Качан сравнял счет, а потом с разницей в 40 секунд отличились Монс и Грабовецкий, установив равные 2:2 на табло. И только под завесу периода "Донбасс" в третий раз в матче вышел вперед - 3:2 в матче установил Лялька.

На экваторе третьего периода дончане завладели игровым преимуществом, засели в зоне противника и все же смогли прошить в четвертый Полгородника - 24 шайбу в сезоне забросил самый результативный нападающий УХЛ Сигарёв.

Следующие 10 минут команды отыграли в обоюдоострой борьбе, победителями из которой вышли голкиперы, а финальная сирена зафиксировала счет 4:2 в пользу дончан.

"Донбасс" - "Белый Барс" 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 Пангелов-Юлдашев (Монс, Туркин), 16:19; 1:1 Качан (Бородай, меньш.), 22:08; 2:1 Монс (Пангелов-Юлдашев, Тунхузин), 29:03; 2:2 Грабовецкий (Бородай, Гребеник), 29:43; 3:2 Лялька (Пересунько, Кобелев), 38:36; 4:2 Сигарёв (Пангелов-Юлдашев, Бирюков), 48:17;

Донбасс: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Тунхузин, Кожевников - Кобелев, Журавлёв - Курбатов, - Садовиков; Монс - Туркин (А) - Казаковцев, Лялька (А) - Бирюков - Сигарёв, Пересунько - Буценко - Коренчук, Милёхин - Карамнов - Захаров (К).

Белый Барс: Полгородник (Кучер); Грицюк - Портной, Ядловский (А) - Гребеник (А), Будько - Логач, Киселёв - Собко; Благой (К) - Брага - Бабинец, Грабовецкий - Ружников - Бородай, Удовиченко - Качан - Тищенко, Петрошенко - Мороз.