Григорий Козловский и ФК 'Рух' присоединились к сбору на FPV-дроны для пограничников

Григорий Козловский и ФК "Рух" присоединились к сбору на FPV-дроны для пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда, проведя благотворительный матч в Луцке. Комендатура быстрого реагирования "Шквал" выполняет боевые задачи на Востоке страны, защищая ее от российских оккупантов.

Видео дня

Было собрано более 150 тысяч гривен. Об этом сообщили в ФК "Рух".

Для помощи пограничникам ветераны "желто-черных" провели благотворительный матч с ветеранами СК "Волынь", которые объединились с работниками гипермаркета "Там Там".

За ФК "Рух" в этом матче сыграли Юрий Панькив, Григорий и Борис Баранцы, Ярослав Мартынюк, Максим Белый, Роман Иванов, Николай Морозюк, Артем Яшкин, Иван Шуга, Михаил Дячук-Ставицкий, Валентин Слюсар, Богдан Есип, Владимир Лапицкий, Вячеслав Шевчук, Олег Шпур, Олег Гарас, Тарас Петровский и другие.

Игра проходила в Луцке на стадионе "Авангард". Команды сыграли три тайма по 25 минут. Матч с ветеранами "Волыни" "руховцы" завершили боевой ничьей со счетом 3:3.

В перерывах поединка и после матча проходил благотворительный аукцион. Среди лотов в частности были футболка "Руха" с автографами игроков, футболки и бутсы экс-игроков национальной сборной Украины и много других интересных вещей.

Во время благотворительного матча собрали более 150 тысяч гривен. Средства направили на закупку дронов для пограничников.

"Получился хороший праздник футбола и главное, что собралось много людей, которые были довольны увиденным и донатили на Вооруженные Силы Украины. Обидно, что в Луцке сейчас нет профессионального футбола, но зрители наконец получили яркое зрелище. Чувствовалось, что болельщики соскучились по игре. Нужно все время поддерживать наших военным и людям нельзя забывать о том, что в Украине идет война. Каждый должен приобщаться к помощи нашим защитникам. Важно, что нам удалось собрать средства на дроны для пограничников, которыми они будут уничтожать врагов", – отметил основатель ФК "Рух" Григорий Козловский.

Григорий Козловский и ФК "Рух" активно подключаются к поддержке украинской армии. В ноябре они организовали благотворительный футбольный матч с участием звезд под лозунгом "Верим в ВСУ". Во время этого матча были собраны средства, которые позволили приобрести термобелье для военных. Эту помощь предоставили бойцам 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, а также другим подразделениям