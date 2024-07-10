Григорий Козловский и Александр Свищев: победа в спорте – победа в войне

Ватерпольному клубу "Динамо" Львов" в конце июня исполнилось 75. "Юбилей" отметили ярко: вспомнили историю клуба, наградили его выходцев из разных поколений и даже погасили специально созданную к этой знаменательной дате совместно с "Укрпочтой" марку.

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Поздравить самый титулованный ватерпольный клуб в Украине посетили почетный президент ФК "Рух" Львов Григорий Козловский и президент федерации водного поло Украины Александр Юрьевич Свищев. По случаю 75-летия ВК "Динамо" Львов" OBOZ.UA рассказывает об этой команде, которая с момента основания не пропустила ни одного чемпионата Украины по ватерполо.

75 лет ватерпольному клубу "Динамо" Львов исполнилось 29 июня. Эта самая титулованная команда в Украине по этому виду спорта была основана еще в 1949 году – и с тех пор единственная среди украинских команд не пропустила ни одного чемпионата Украины.

Только за время Независимости "Динамо" Львов" 11 раз боролся за титулы чемпиона Украины, стал 13-кратным обладателем Кубков и 7-кратным обладателем Суперкубков Украины.

На торжествах по случаю 75-летнего "юбилея" клуба вспомнили историю "Динамо", отметили "динамовцев" разных поколений, а также погасили марку, которую клуб совместно с "Укрпочтой" разработали к 75-летию команды.

С годовщиной основания ВК "Динамо" Львов поздравил почетный президент ФК "Рух" Львов Григорий Козловский.

"Для меня ПК "Динамо" Львов" – это один из символов спортивного Львова. Команда сегодня демонстрирует отличные результаты, развивается и двигается вперед. Уверен, что у этого клуба большое будущее, здесь люди живут сердцем, чтобы развивать и приумножать славу команды", – отметил известный львовский бизнесмен и меценат.

Григорий Козловский отметил, что спортсмены, тренеры и вся команда "Динамо" Львов прошли большой путь. Команда сегодня демонстрирует отличные результаты, развивается и стремится вперед, к новым победам и достижениям.

Прославленный клуб, его игроков и тренеров с юбилеем поздравил также в президент федерации водного поло Украины и почетный президент ВК "Динамо" Львов" Александр Юрьевич Свищев. Он напомнил о значительных достижениях клуба за годы Независимости Украины.

"Я, прежде всего, хочу поблагодарить все поколения ВК "Динамо" Львов": ветеранов клуба, тренеров, игроков разных поколений. Они внесли огромный вклад в развитие команды. На сегодняшний день мы имеем пример прошлых поколений, как получать высокие результаты. Знаю, что нынешние игроки будут умножать и прославлять клуб не только в Украине, но и на международной арене. Поздравляю всех причастных с юбилеем", – добавил Александр Свищев.

Григорий Козловский и Александр Свищев активно занимаются развитием не только водного поло и футбола, но и всего украинского спорта. Они на деле доказывают, что искренне верят в силу спорта и стремятся сделать его более доступным для всех украинцев.

Благодаря меценатам тысячи детей и молодых людей могут не только тренироваться и соревноваться, но и чувствовать себя частью команды, развивать командный дух и приобретать важные жизненные навыки.

Вклад Григория Козловского и Александра Свищева в развитие спорта Украины был отмечен изданием OBOZ.UA, они вошли в топ-10 бизнесменов запада Украины, которые активно развивают спорт, делают его сильнее, а нашу страну – более здоровой и сплоченной.