Во Львове прошли всеукраинские соревнования "Игры Непокоренных", в которых приняли участие 223 спортсмена в девяти видах спорта. Это стало отбором на международные старты Игр, которые пройдут в этом году в немецком Дюссельдорфе.

Видео дня

К проведению мероприятия в Украине присоединились почетный президент львовского ФК "Рух" Григорий Козловский и сам футбольный клуб, а также спорткомплекс Emily Resort. Они сыграли важную роль в его организации (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Игры Непокоренных" – это международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы при исполнении служебных обязанностей. На национальном турнире во Львове спортсмены соревновались в стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, паверлифтинге, гребле в помещении, волейболе сидя, плавании, настольном теннисе и баскетболе на колясках.

В итоге были отобраны 24 спортсмена, которые будут представлять Украину на международных Играх в сентябре 2022-го в Германии. Их имена будут объявлены в июне.

Соревнования по настольному теннису, баскетболу на колясках и волейболу прошли в спорткомплексе Emily Resort. Здесь также обеспечили проживание, питание спортсменов, предоставили ивент-холл для проведения официальных мероприятий "Игорь Непокоренных".

Ивент-директор комплекса отдыха Денис Рынский отметил, что для них большая честь принимать у себя такое событие национального значения.

Григорий Козловский, основатель футбольного клуба "Рух", всегда относится с максимальной инициативой и поддержкой таких событий.

Григорий Петрович и ФК "Рух" активно помогают Вооруженным силам Украины, закупая дроны, грузовики, генераторы, рации и многое другое.

"В течение трех дней у нас произошло несколько событий: церемонии открытия и закрытия "Игр Непокоренных", а также спортивная часть. Наибольшую роль сыграла наша спортарена, потому что зал предназначен для десятков видов олимпийских видов спорта по всем стандартам. Также для того, чтобы собрать всех и отметить важность этого события, наш ивент-холл стал лучшим местом, и я думаю, что нам хорошо удалось все организовать. Наличие такой эко-системы на одной территории, как у нас, поражает многих организаторов. в одном месте для того, чтобы удобно, быстро и эффективно проводить какие-либо мероприятия и не распылять свои усилия на логистику, поездку по городу или другие сложные процессы. Все оценили высокий уровень нашей локации, то, как мы отнеслись к организации. же, у нас новый зал, инфраструктура – все на самом высоком уровне", – рассказал Рынский.

Отметим, что "Игры Непокоренных" открыл британский принц Гарри в 2014-м. Украина впервые выступила на этих соревнованиях в 2017 году в Торонто (Канада). В 2022-м на InvictusGames в Гааге (Нидерланды) украинская команда завоевала 16 медалей: по пять золотых и серебряных, а также шесть бронзовых.

Сейчас шансы на награды имеют и те, кто соревновался во Львове на украинских "Играх Непокоренных", к организации которых значительным образом присоединились футбольный клуб "Рух", его основатель Григорий Козловский и Emily Resort.

"Спортивная составляющая на "Играх Непокоренных" отходит на второй план. Здесь происходит реабилитация средствами спорта. Поэтому на международные соревнования поедут разные люди – не обязательно тот, кто показал максимальный спортивный результат, а те, кому это больше всего нужно для адаптации к жизни "В украинскую команду войдут 24 человека, и мы будем за них болеть уже непосредственно на соревнованиях в Дюссельдорфе", – рассказал начальник управления спорта департамента развития Львовского городского совета Антон Никулин.

Со своей стороны министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подчеркнула, что на соревнованиях присутствовали люди, действующие военнослужащие, а также ветераны, среди них – и мужчины, и женщины.

"Они получили ранения, и самое усиление себя и захождение в другом виде деятельности, которым является спорт и физическая активность, – это уже победа над собой", – отметила глава министерства.

Участник "Игорь Непокоренных" Александр "Терен" Будько отметил большую сплоченность и обманность в организации и проведении этого мероприятия.

"Очень приятная атмосфера, никакой конкуренции не ощутимо. Поэтому здесь и чувствуется собственно тот дух непокоренных, который присутствует во всех играх", – признался он.

С его мнением согласился еще один участник – Евгений Алексеенко, по словам которого, на "Играх Непокоренных" он чувствовал себя как дома.

"Домашняя, дружеская атмосфера. Но все равно состязательность здесь существует, очень хорошо, когда ты среди своих соревнуешься, побеждаешь, улучшаешь свои результаты. Это всегда нужно для реабилитации. Потому что на самом деле я еще тогда, когда в 2015-м стал инвалидом войны, часть своего здоровья вернул именно из-за соревнований. Игры показывают, что не нужно падать духом, нужно заниматься собой. Даже если тебя списала армия, это не значит, что нужно ставить на себе крест, ранение – это не приговор", – подчеркнул спортсмен.

Важность организованного Григорием Козловским, ФК "Рух" и Emily Resort события отметил и городской голова Львова Андрей Садовый.

"Несколько сотен сильных духом и физически девушек и парней приехали во Львов и борются за право представлять Украину в Дюссельдорфе. Наша обязанность – помочь им, потому что они отдают за нас жизнь. Поэтому задача города – сделать, показать пример, чтобы другие города и общины делали больше и лучше", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент ФК "Рух" Григорий Козловский является одним из тех, кто не только непрерывно помогает военным, но и заботится о будущем поколении украинцев. Недавно он отправил молодую команду U11 побеждать в Италию.

Также Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд Fritt Ukraina закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!