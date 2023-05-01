Григорий Козловский, ФК 'Рух' и норвежский благотворительный фонд 'Fritt Ukraina' закупили 30 'Мавиков' для украинских артиллеристов

Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух", основателем которого он является, вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

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К инициативе также присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю. О сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль.

"Я рад быть здесь, поддержать Украину и ее вооруженные силы. Это наша общая битва, и мы победим вместе. Мой благотворительный фонд подготовил 12 тысяч штук одежды и обуви для Героев, которые сейчас находятся на фронте. Мы привезли в Украину 250 дронов и готовы продолжать это делать.А также предоставим украинским военным автомобили.Надеюсь, что эта партия дронов поможет освободить украинские земли в борьбе против российских агрессоров.Все началось с тесного сотрудничества с моим хорошим другом Сергеем Киралем из Львова, благодаря которой удалось доставить нашу помощь в Украину. Верю, что она принесет пользу. Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали, поэтому мы знаем все о фашизме и нацизме, которые тогда пришли на нашу территорию. Поэтому когда подобное случилось с Украиной, мы сразу откликнулись и будем поддерживать вас столько, сколько нужно" , – сказал норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fitt Ukraina" Петер Фрюлих.

Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Движения" Игорь Дедишин.

"Война очень сильно консолидировала украинское общество. А самым важным фактором будущей нашей победы станет консолидация всего мира в борьбе против агрессора. Если мы будем едины – я уверен, что эта победа придет как можно скорее на нашу улицу. В связи с тем, что китайская Власти сократили поставки дронов на территорию наших союзников, не говоря уже об Украине, наша предприимчивая команда сконцентрировала свои усилия.Наши ребята знают, куда обратиться и как получить необходимую помощь.Поэтому мы все вместе включились в этот процесс.Очень радует, что удалось такую большую партию получить в столь сложных условиях. Именно эти дроны сейчас крайне необходимы. Отрадно, что мы смогли сделать такой подарок на вес золота. Благодаря всему цивилизованному миру, общими усилиями, объединенной позицией мы идем дальше к нашей Победе", – отметил генеральный директор футбольного клуба "Движение" Игорь Дедишин.

"Мавик" – это ультракомпактный квадрокоптер, не уступающий по характеристикам своим старшим собратьям. Он легок в управлении, при этом включает в себя большое количество высоких технологий.

Стоит отметить, что ФК "Рух" и Григорий Козловский на постоянной основе помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, налажены тесные контакты и четкое понимание, что именно нужно артиллеристам.

В современной российско-украинской войне – это основные глаза наших военных. Они позволяют очень четко увидеть противника, его позицию и планирование. Это просто неотделимая вещь как во время штурмов, так и во время разведки, что позволяет уничтожить противника, не приближаясь к нему.

"Это очень классная инициатива, на самом деле очень много факторов сыграло. Есть большое количество "Мавиков", они сейчас крайне необходимы, ведь чувствуем определенную сложность с закупкой беспилотников за границей. Идею подал Сергей Кираль, моментально откликнулись Григорий Козловский и Игорь Дедышин, норвежцы предложили сделать что-то сообща, поэтому вместе закупили эту партию дронов. Трудно было все это доставить в Украину, в этом помогла "Народная самооборона", непосредственно Артем Хмыз. И, собственно, благодаря этим общим усилиям мы имеем 30 хороших "Мавиков", думаю, что у Во вторник-среду эти "птички" после определенных настроек уже начнут работать на фронте и защищать нашу страну. У этих "Мавиков" немного лучшая камера, благодаря чему легче рассматривать, потому что более четкая картинка позволяет нам непосредственно поражать врага. , на том участке, где мы работаем в последнее время, были периоды, которые мы теряли за месяц больше 20-ти "Мавиков", а были и месяцы, когда теряли меньше. На это влияет очень много факторов: как работает враг, какая погода, какая интенсивность огня. Но если "Мавик" успел зафиксировать и скорректировать, то мы считаем, что это равномерная потеря - даже если одну жизнь эта "птица" спасет, то она уже свое сделала", – подчеркнул младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак.