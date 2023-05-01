newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

Глеб Иванов
Общество
4 минуты
480
Григорий Козловский, ФК 'Рух' и норвежский благотворительный фонд 'Fritt Ukraina' закупили 30 'Мавиков' для украинских артиллеристов

Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух", основателем которого он является, вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

Видео дня

К инициативе также присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю. О сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

"Я рад быть здесь, поддержать Украину и ее вооруженные силы. Это наша общая битва, и мы победим вместе. Мой благотворительный фонд подготовил 12 тысяч штук одежды и обуви для Героев, которые сейчас находятся на фронте. Мы привезли в Украину 250 дронов и готовы продолжать это делать.А также предоставим украинским военным автомобили.Надеюсь, что эта партия дронов поможет освободить украинские земли в борьбе против российских агрессоров.Все началось с тесного сотрудничества с моим хорошим другом Сергеем Киралем из Львова, благодаря которой удалось доставить нашу помощь в Украину. Верю, что она принесет пользу. Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали, поэтому мы знаем все о фашизме и нацизме, которые тогда пришли на нашу территорию. Поэтому когда подобное случилось с Украиной, мы сразу откликнулись и будем поддерживать вас столько, сколько нужно" , – сказал норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fitt Ukraina" Петер Фрюлих.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов
Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Движения" Игорь Дедишин.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

"Война очень сильно консолидировала украинское общество. А самым важным фактором будущей нашей победы станет консолидация всего мира в борьбе против агрессора. Если мы будем едины – я уверен, что эта победа придет как можно скорее на нашу улицу. В связи с тем, что китайская Власти сократили поставки дронов на территорию наших союзников, не говоря уже об Украине, наша предприимчивая команда сконцентрировала свои усилия.Наши ребята знают, куда обратиться и как получить необходимую помощь.Поэтому мы все вместе включились в этот процесс.Очень радует, что удалось такую большую партию получить в столь сложных условиях. Именно эти дроны сейчас крайне необходимы. Отрадно, что мы смогли сделать такой подарок на вес золота. Благодаря всему цивилизованному миру, общими усилиями, объединенной позицией мы идем дальше к нашей Победе", – отметил генеральный директор футбольного клуба "Движение" Игорь Дедишин.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

"Мавик" – это ультракомпактный квадрокоптер, не уступающий по характеристикам своим старшим собратьям. Он легок в управлении, при этом включает в себя большое количество высоких технологий.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

Стоит отметить, что ФК "Рух" и Григорий Козловский на постоянной основе помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, налажены тесные контакты и четкое понимание, что именно нужно артиллеристам.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

В современной российско-украинской войне – это основные глаза наших военных. Они позволяют очень четко увидеть противника, его позицию и планирование. Это просто неотделимая вещь как во время штурмов, так и во время разведки, что позволяет уничтожить противника, не приближаясь к нему.

Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 "Мавиков" для украинских артиллеристов

"Это очень классная инициатива, на самом деле очень много факторов сыграло. Есть большое количество "Мавиков", они сейчас крайне необходимы, ведь чувствуем определенную сложность с закупкой беспилотников за границей. Идею подал Сергей Кираль, моментально откликнулись Григорий Козловский и Игорь Дедышин, норвежцы предложили сделать что-то сообща, поэтому вместе закупили эту партию дронов. Трудно было все это доставить в Украину, в этом помогла "Народная самооборона", непосредственно Артем Хмыз. И, собственно, благодаря этим общим усилиям мы имеем 30 хороших "Мавиков", думаю, что у Во вторник-среду эти "птички" после определенных настроек уже начнут работать на фронте и защищать нашу страну. У этих "Мавиков" немного лучшая камера, благодаря чему легче рассматривать, потому что более четкая картинка позволяет нам непосредственно поражать врага. , на том участке, где мы работаем в последнее время, были периоды, которые мы теряли за месяц больше 20-ти "Мавиков", а были и месяцы, когда теряли меньше. На это влияет очень много факторов: как работает враг, какая погода, какая интенсивность огня. Но если "Мавик" успел зафиксировать и скорректировать, то мы считаем, что это равномерная потеря - даже если одну жизнь эта "птица" спасет, то она уже свое сделала", – подчеркнул младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак.