GORO Mountain Resort стал стратегическим партнером Федерации биатлона Украины

Федерация биатлона Украины объявила о новом стратегическом партнерстве с GORO Mountain Resort — всесезонным горным курортом, который сейчас строится в украинских Карпатах. GORO стал титульным спонсором Федерации, присоединившись к кругу бизнесов, которые помогают украинскому спорту выстоять и сохранить конкурентоспособность во время войны.

GORO Mountain Resort — один из крупнейших частных инфраструктурных проектов в сфере спорта и туризма в Украине, на территории которого будет размещено 25 отелей. Общая стоимость проекта превышает $1,5 млрд. Его развивает группа компаний OKKO вблизи Славского (Львовская область) с привлечением ведущих австрийских компаний ILF Group, Doppelmayr/Garaventa Gruppe и PKF Hospitality. В рамках проекта предусмотрено создание современной горнолыжной, гостиничной и рекреационной инфраструктуры международного уровня.

Партнерство с ФБУ заключено до апреля 2026 года. Логотип нового партнера будет представлен на экипировке украинских биатлонистов во время международных и национальных стартов. Также GORO Mountain Resort будет оказывать системную поддержку национальной сборной в подготовке к главным стартам — в частности Кубка мира и зимних Олимпийских игр.

Как подчеркнул Иван Крулько, президент Федерации биатлона Украины, в современном спорте, особенно для Украины, которая находится в условиях войны, партнерство с бизнесом — жизненно необходимо. Это позволяет обеспечить тренировочные циклы, логистику, экипировку, медицинскую поддержку, гарантирует стабильность спортсменам и возможность тренерам сосредоточиться на результате.

"Для нас это партнерство — часть большой идеи: создать в Украине всесезонный горный курорт, который станет магнитом для развития в регионе Львовских Карпат спортивной экосистемы международного уровня. Биатлон — один из видов спорта, где Украина имеет реальный потенциал к прорыву и мы хотим помочь его реализовать. В то же время мы уже сегодня формируем инфраструктуру, в которой украинцы смогут не только отдыхать, но и полноценно тренироваться", — комментирует Владимир Гаразд, CEO GORO Mountain Resort.

В GORO создается большое спортивное ядро: 75 км лыжных трасс на 342 га со 100% покрытием искусственным снегом, спортивные площадки, инфраструктуру для хайкинга, велоспорта, скалолазания и тому подобное. По словам Владимира Гаразда, как правило, возле таких курортов органично появляются другие профессиональные спортивные объекты, которые могут использовать ресурсный потенциал горных курортов.

Враг полностью разрушил биатлонную базу на Черниговщине и в результате атаки была повреждена база на Сумщине. Несмотря на это украинское биатлонное сообщество продолжает тренироваться и участвовать в международных соревнованиях. Биатлонные арены часто строятся рядом с горнолыжными курортами, поскольку это позволяет использовать общую инфраструктуру заснежения — отдельное строительство которой является очень дорогим и сложным.

"Мы стремимся создать биатлонный центр с трассами для тренировок в разное время года, сервисной инфраструктурой и логистикой, что будет отвечать требованиям IBU (Международный союз биатлонистов). Это позволит тренировать национальную сборную, развивать детско-юношеский спорт, проводить соревнования и привлекать туристов. После завершения боевых действий мы сможем претендовать на проведение международных стартов", — отмечает Иван Крулько.

Будущие лыжные трассы GORO проектируются по стандартам FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноубординга), что делает возможным проведение соревнований международного уровня, включая этапы Кубка мира. Система 100% искусственного оснежения гарантирует стабильный зимний тренировочный сезон. Склоны курорта подходят для тренировок по всем горнолыжным дисциплинам и могут использоваться как детско-юношескими спортивными школами, так и профессиональными командами. Это открывает новые горизонты для украинского профессионального спорта.