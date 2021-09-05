Гонка Формулы-1 завершилась с историческим результатом

Лидер Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. 23-летний гонщик стал первым в истории нидерландским пилотом Ф-1, который выиграл на домашнем Гран-при.

Ферстаппен с первого круга захватил лидерство и не отдавал его до конца гонки. Лишь в середине сражения, когда команда зазвала его на плановый пит-стоп Макс, отдал первое место Хэмилтону.

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В итоге британец финишировал вторым. Третью строчку занял его партнер по Mercedes Валттери Боттас.

Эта победа позволила Ферстаппену набрать 224,5 очка и выйти в единоличные лидеры чемпионата. Следующая гонка в Италии состоится через неделю.

Для Макса это стало 17-й победой в карьере, и по этому показателю он вышел на первое место среди всех пилотов, которые не становились чемпионами мира.

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