Где смотреть Гран-при Португалии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 8-9 мая состоится четвертый этап 72-го сезона.

Заезды пройдут на трассе "Барселона-Каталунья" в Монтмело. Пилоты преодолеют 66 кругов по 4655 метров.

Традиционно в субботу гонщики разыграют места на стартовой решетке, а на следующий день поспорят за подиум и зачетные очки. В Украине увидеть прямую трансляцию гонки можно будет в эфире телеканала Setanta Sports. Кроме того, трансляцию из Испании организовывают российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Расписание Гран-при Испании-2021

8 мая (суббота)

16:00. Квалификация

9 мая (воскресенье)

16:00. Гонка

Отметим, что действующим победителем испанского этапа Формулы-1 является британец Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes.

Как сообщал OBOZREVATEL, Льюис Хэмилтон одержал уверенную победу на Гран-при Португалии, которое состоялось неделю назад.