Звезды Лиги чемпионов проваливают сезон: кому из команд удастся спастись

Лига чемпионов оставила немало открытых вопросов перед решающими турами. Кто выиграет группу? Кому повезет попасть в первую восьмерку? И кто не спасется? Уже с первого же нового розыгрыша есть много клубов, которые балансируют на грани стыков и прямого вылета, среди них есть даже недавние победители ЛЧ! OBOZ.UA разобрал расклады на 2 последних тура и предлагает клубы, за которыми обязательно следует понаблюдать.

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"Реал" Мадрид (20 место таблицы)

Невозможно не начать этот перечень с действующего чемпиона. "Реал" смог вернуть себе лидерство в Ла Лиге, а вот в ЛЧ дела ужасные: никогда еще не нужно было скролить так далеко, чтобы найти сливочных в таблице. Сезон сопровождается поражениями против "Лилля", "Ливерпуля" и "Милана". Впереди королей ждут "Зальцбург" и "Брест". Аналитики прогнозируют, что "Реал" имеет 49% одержать две победы в этих матчах. Мадридцы привозят даже против середняков, а в ЛЧ еще не было игр на ноль. Прямо сейчас они в шаге и от стыков, и от вылета с турнира уже на Этапе лиги. Но следует учесть и тонус французов, вполне способных обыграть команду Анчелотти на своем поле. Такого кризиса на международной арене чемпион не видел слишком давно. Сбросят ли тогда ответственность на тренера?

"Манчестер Сити" (22 место таблицы)

У команды Пепа дела не лучше. Всего 8 очков после 6 игр и это при том, что проиграли манчестерцы "Спортингу" и "Ювентусу", не самым сильным участникам турнира. УЕФА посчитала, что 7.6 очков будет достаточно для плей-офф. Но за два тура до завершения группы становится ясно, что это правило не сработает: шанс на вылет высок. Opta дает 25%, что предыдущий чемпион элитных соревнований сможет взять 6 очков из 6, но больше верят в 3/6. Все из-за принципиального статуса будущих игр: "ПСЖ" и "Брюгге" находятся рядом, следовательно, оба матча будут решающими сразу для трех коллективов в борьбе за стыки. По играм в АПЛ кажется, что старый "Сити" вернулся. Против французов и бельгийцев нужно хвататься за перерождение Холанда, забивного Фодена и универсального Савио.

"Жирона" (30 место таблицы)

К сожалению, это провал, который уже невозможно исправить. Чудо "Жироны" было уничтожено летом: ушли Довбик, Савио, Витор, Гарсия. Пополнение состава не привело к улучшению игры. Мичел едва ли не лучше всех описал проблему: "есть футболисты, чтобы играть в Европе, но нет команды, чтобы там действительно быть". Наконец-то восстановился Цыганков, но этого мало. Каталонцы – абсолютный пример драмы. Они так боролись за первую в истории Лигу чемпионов и во всех проигранных матчах Этапа лиги были всего в одном (!) голе от ничьих. Что против "Штурма", что против "Ливерпуля". Математическая вероятность попасть в стыки у "Жироны" есть, но в еврокалендаре остаются "Милан" с "Арсеналом". Поэтому Opta не верит даже в две ничьи подряд.

"Селтик" (21 место таблицы)

Если кто-то в начале Этапа лиги сказал бы фанатам "Селтика", что их соседями в таблице будут "Реал" и "МанСити", их бы обвинили в издевательстве. Команда не относится к звездным, хоть и стала самой титулованной в мире! На внутренних аренах, в Кубке и на международных турнирах кельты завоевали 119 трофеев. Интересно, что в том списке клубов с наибольшим количеством титулов в истории есть даже киевское "Динамо", 20 место и 53 трофея. Украинский клуб входит в очень солидную компанию, однако есть но - с 1986 года бело-синие без побед на международной арене. В ЛЧ у "Селтика" остались "Янг Бойз" и "Астон Вилла", поэтому Opta обещает шотландцам неплохой шанс: 41% на 12 очков в таблице, а этого вполне достаточно, чтобы играть в плей-офф. И выбить из него победителей турнира.

"Болонья" (33 место таблицы)

Звезда разочарования засияла над "Болоньей" после матча с "Шахтером": тогда итальянский дебютант потерял очки в игре, где ждали разгром. Потом все пошло по схожему плохому сценарию. А вспомните, какая это была классная история: обошли 2 крупных итальянских клуба в Серии А и попали в первую в истории ЛЧ. Как и "Жирона", болонцы капитулируют повсюду: побед нет, едва смогли забить "Лиллю", 2 очка в активе, 1:7 по мячам. "Болонье" остались "Боруссия" и "Спортинг". И если португальцы сейчас как подарок после ухода Аморима, то немцы всеми силами будут цепляться за первую восьмерку, а значит - и за доноров очков. Домашняя игра фельсинейцев в 7-м туре может обрезать все возможности на стыки. Им дают 29% на победу в одном из январских матчей, но в такое, похоже, не верят и сами фанаты.

"ПСЖ" (25 место таблицы)

Многократный (хоть пока и не рекордно) чемпион Франции стабильно выходил в плей-офф ЛЧ много лет подряд. Но это было возможно с Мбаппе. Теперь лидером стал защитник Хакими, у которого в еврокубках вторая молодость. Подопечным Энрике многое не удается, а смотреть их матчи и при этом фанатеть – еще тот вызов. Дальше только 2 тура Лиги чемпионов, а в копилке всего 7 очков. Изюминкой будет уже упомянутый матч против "МанСити": победа любой из команд в этом противостоянии обеспечит комфортные 3 очка для подвала стыков. А в завершение группы – "Штутгарт", сосед по таблице и претендент на тот же подвал. Удобно, что у парижан нулевая разница мячей, это поможет в спорных ситуациях определения финальной позиции. Но это бонус, слишком зависимый от побед. А аналитики верят, что "ПСЖ" сможет выиграть всего 1 раз.