8 клубов на один кубок. Кто претендует на победу в Лиге чемпионов перед решающими турами группы

Прогнозирование крупных турниров – обычная история на любом его этапе. Аналитические компании изучают десятки показателей и проводят тысячи симуляций, чтобы определить, как может завершиться соревнование. Лига чемпионов – одно из главных событий для европейского футбола. OBOZ.UA рассказывает, что на нее предсказывает суперкомпьютер и почему его предсказания не всегда точны.

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Абсолютный фаворит только один

В начале сезона никто не мог даже предположить, что именно "Ливерпуль" станет главным претендентом на победу в Лиге чемпионов еще на Этапе лиги! За 2 тура до конца новой группы мерсисайдцы гарантировали себе квалификацию в 1/8 (и почти обеспечили первое место), комфортно чувствуют себя в АПЛ и продолжают путь к Кубку Англии. Слот возглавил команду всего полгода назад – и им нельзя не восхищаться.

Уникальный случай, когда тренер гранда дает потрясающий результат с первого же сезона. Opta отблагодарила за это своим предсказанием: там провели 50 тысяч(!) симуляций – и на сейчас "Ливерпуль" абсолютный фаворит на выигрыш в ЛЧ, имея вероятность аж в 21,2%. Это выглядит еще более интересно, если учесть, что до старта Этапа лиги красные были седьмыми в списке на титул: им давали только 4%.

Секрет очень прост – все на своих местах. Атакующая линия с Салахом во главе, опыт и креативность Макаллистера с Собослаем в центре, помноженные на универсальность ван Дейка из Конате в защите. Сезон фантастический, доминация во всех турнирах. Правда, матч против "Тоттенхэма" показал, что иногда даже дримтим должна отдыхать: ливерпульцы не вывезли в матче Кубка лиги. Наверное, экономят силы перед возобновлением Лиги чемпионов.

Брать трофей готовы только английские команды?

Непредсказуемость новой таблицы всерьез изменила список претендентов. После шести туров первая десятка фаворитов пополнилась неожиданными именами, о них чуть позже. Но тренд таков: все английские клубы в игре. О "Ливерпуле" уже поговорили, его самые высокие шансы понятны. Сразу за ним следует "Арсенал", имея 14.4%. Третья позиция группы ЛЧ, конкуренция с мерсисайдом в АПЛ, сбалансированный состав (где по большим потерям только Сака) – у канониров тоже всё хорошо. Чего не сказать о "Манчестер Сити". У команды Пепа сейчас 3 победы подряд ("Лестер" и "Вест Хэм" в лиге и "Солфорд" в Кубке Англии), ожидается проверка действительно сильным соперником. Таким будет "ПСЖ", принципиальное противостояние за сохранность места в зоне стыков. И даже несмотря на 22(!) место в таблице, "Сити" остается среди претендентов на ЛЧ, Opta дает 6.3% на победу горожан. Это 6 место среди фаворитов.

Четвертый клуб от Англии в ЛЧ – "Астон Вилла". Львы сломали все расклады своим дебютным сезоном, став едва ли не величайшим открытием элитных соревнований и не проигрывая дома. До старта Этапа лиги аналитики не особо надеялись на какие-либо успехи, давали только 0.2% на победу. В сентябре от них ожидали увидеть максимум плей-офф. Сейчас у львов уже 0.8% на победу в турнире, хоть и далеко позади в очереди на трофей. Но как обманчивы эти проценты: подопечные Эмери смотрят на предсказания из топ-восьмерки, почти гарантировав себе прямую путевку в евровесну.

Топ-10 на кубок: кто они?

Есть уникальная ситуация: в десятке претендентов по 3 представителя от Англии и… Италии! Причем "Интер" – последняя из команд, у которой солидный процент шанса на победу в Лиге чемпионов, ровно 12%. Цифры других фаворитов гораздо меньше. Рядом идут "Аталанта" (4.4%) и "Ювентус" (2.5%), бергамцы очень неудобный андердог с опытом победы в Лиге Европы. Но вспомните ли вы, когда в последний раз именно итальянская команда выигрывала ЛЧ?

От Испании и Германии в десятке по 2 возможных триумфатора турнира. Действующий победитель – мадридский "Реал" – располагается на 20-й строчке, но, несмотря на это, сохраняет высокие ожидания от Opta в 6.7%. Еще одна уникальная ситуация, где рекордсмен ЛЧ гораздо ближе к зоне вылета, чем к выходу в плей-офф; все будет решаться в последнем туре против "Бреста". У "Барселоны" ситуация лучше: ей прогнозируют стабильное продвижение по турниру и дают 8.3% на ушастого. Бундеслига предлагает нам надеяться на немецкое чудо: причем у "Байера" лучшие шансы, чем у "Баварии": 6% против 5.5%. "Боруссия", финалист прошлого розыгрыша, 15-я по возможности увидеть своё имя победителем ЛЧ (шанс всего в 1.2%).

Предсказания идут против реальности

А где же Франция? Ведь два ее представителя – "Брест" и "Лилль" – разрывают ЛЧ. Просто сейчас это – лучшие команды пятой лиги Европы. Однако симуляции на них не рассчитывали совсем. Первоначальный прогноз показывал, что "Лилль" едва заходил в зону стыков, а "Брест" вообще должен был вылетать без шансов – ему едва собрали 13% хотя бы на плей-офф. Сейчас всё совсем иначе: и по ожиданиям, и по очкам в таблице 2 клуба одной ногой в следующем раунде. А еще обе команды получили призрачные, но шансы даже на выигрыш Лиги чемпионов.

А где же "ПСЖ"? Извечный чемпион Лиги 1, на которого давали 4.1% на победу в ЛЧ? Теперь у них 11-е место в претендентах (2.1%). Это тот случай, когда чемпиона Франции не ожидают даже в стыках. Парижане – один из десятка примеров, когда победитель домашнего турнира может вылететь уже из группы. Закрывал топ-10 до старта группы "Лейпциг", но с ним ситуация уже ясна: математически 0% даже на стыки.

Лига чемпионов ощутимо меняется. То, что казалось невозможным, происходит прямо сейчас. Гранды уступают места новым клубам, которые получают больше шансов для выхода из группы и даже продвижения по турниру. Наблюдать за её играми становится все интереснее.