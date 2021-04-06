Звездный игрок "Реала" заболел коронавирусом перед матчем с "Ливерпулем" в ЛЧ

Звездный защитник "Реала" Рафаэль Варан заразился коронавирусом и не сможет помочь команде в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

На официальном сайте мадридцев появилось сообщение о положительном тесте француза на COVID-19 накануне поединка.

Отметим, что кроме Варана эту встречу также пропустят капитан Серхио Рамос, правый защитник Дани Карвахаль и форвард Эден Азар, который, по словам врача, рискует раньше времени закончить футбольную карьеру.

В заявке "Реала" на матч есть только два игрока центра обороны – Начо Фернандес и Эдер Милитао.

Судя по всему, Варан пропустит важнейшую встречу с "Барселоной" в чемпионате Испании, запланированную на субботу, 10 апреля, и ответную игру с англичанами в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый поединок мадридцев с "Ливерпулем" состоится во вторник, 6 апреля. Стало известно расписание трансляций этого противостояния.