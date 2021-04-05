Где смотреть 'Реал' – 'Ливерпуль': расписание трансляций Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" во вторник, 6 апреля, проведут первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов.

Команды сразятся в столице Испании на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Повторение финала ЛЧ-2018, который проходил в Киеве, можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале "Футбол 1", где показ будет сопровождать аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Также в прямом эфире битву в Мадриде покажут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", и белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали победителя Лиги чемпионов, узнав результаты жеребьевки 1/4 финала.