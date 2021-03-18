Звезде "Реала" грозит завершение карьеры

Футбольная карьера звездного форварда мадридского "Реала" Эдена Азара находится под угрозой из-за очередной операции на щиколотке.

По словам врача бельгийца, без хирургического вмешательства Азар не сможет принимать участие в официальных матчах. Доктор Гонсалес считает, что в нынешнем сезоне он испанскому клубу уже не поможет.

"Третья операция на щиколотке Эдена Азара является очень рискованной, поскольку существует вероятность, что после нее он больше никогда не сможет играть в футбол. Без хирургического вмешательства Азар сможет вернуться к тренировкам через месяц, но не может быть и речи о его участии в официальных матчах. Учитывая мой опыт, могу сказать, что вероятность того, что Эден выйдет на поле в нынешнем сезоне, является крайне низкой. Он не должен снова играть, пока не будет готов к этому на 100%. В противном случае футболист снова может травмироваться", – цитирует слова врача Twitter-канал Madrid Xtra.

Напомним, что в 2019 году Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 115 миллионов евро, но не смог проявить себя в составе мадридцев из-за травм. За семь лет в составе лондонской команды он пропустил всего 7 матчей из-за повреждений, а в испанском гранде – 54 со момента перехода в клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии футболист закончил карьеру в 22 года из-за травли в социальных сетях.