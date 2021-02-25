Звездный форвард "Ювентуса" получил пожизненный диагноз, потеряв сознание после поражения в Лиге чемпионов

Врачи диагностировали у звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Альваро Мораты цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ), которая остается в организме в течение всего срока жизни.

Мората пожаловался на плохое самочувствие после поражения от "Порту" в Лиге чемпионов (1:2).

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло рассказал, что футболист почувствовал слабость и потерял сознание в раздевалке.

ЦМВ вызывает герпес и ветряную оспу, но многие люди переносят его, не подозревая о наличии в организме.

"У него было много мелких проблем. Сначала он заболел гриппом, потом – кишечным расстройством. Это мешало ему постоянно тренироваться, и он немного потерял форму. Он игрок высшего уровня и необычный парень. Когда он оправится, то вернется на позицию, на которой он сможет помочь нам в финале сезона", – цитирует The Sun футбольного директора "Юве" Фабио Паратичи.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский одноклубник Мораты Криштиану Роналду, забив гол "Наполи" в матче за Суперкубок Италии, стал первым футболистом в истории по количеству голов в официальных поединках за клуб и сборную.