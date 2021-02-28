Звезда сборной Англии из-за компьютерной игры лишился невесты. Фото девушки

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли расстался со своей возлюбленной Руби Мэй, с которой прожил более 5 лет. 24-летние молодые люди разошлись после серии горячих ссор, вызванных пристрастием футболиста сборной Англии к компьютерной игре Fortnite.

Как сообщает The Sun со ссылкой на неназванного друга пары, Руби, которая работала моделью для Dolce & Gabbana и Chanel, была "возмущена" недавним поведением звезды Англии, в том числе "слишком большим количеством времени, тратившимся на то, чтобы играть в Fortnite".

"Деле Али и Руби Мэй расстались накануне Дня святого Валентина. Их отношения были бурными, но теперь все кончено. Руби грустно, но она решила заботиться о себе. Ей надоело наплевательское отношение Деле, и она собрала вещи", – описал ситуацию источник.

Для справки:

Fortnite – это онлайн-игра, разработанная Epic Games и выпущенная в 2017 году. Она доступна в трех различных версиях игрового режима, использующих один и тот же общий игровой процесс и игровой движок.

Fortnite: Save the World – совместный гибридный шутер с защитой башни. Игра на выживание для четырех игроков, чтобы отбиваться от зомби-подобных существ и защищать объекты с помощью ловушек и укреплений, которые они могут построить.

Fortnite Battle Royale – бесплатная игра в жанре "королевская битва", в которой до 100 игроков сражаются за то, чтобы остаться последним выжившим.

Fortnite Creative – игрокам предоставляется полная свобода создавать миры и боевые арены.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Деле Алли напился и потерял сознание на пляже, отдыхая на греческом острове Миконосе.