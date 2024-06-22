Зозуля сделал заявление из-за нападения охраны Тищенко на члена его команды

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля заявил, что его благотворительный фонд "Народная Армия" временно приостанавливает деятельность из-за нападения на бывшего бойца спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова. 20 июня появилось видео из Днепра, где группа мужчин в камуфляже вместе с народным депутатом Николаем Тищенко напала на военнослужащего в гражданской одежде.

Видео дня

Причем мужчина, с которым так грубо обошлось окружение нардепа, был с коляской, в которой находился маленький ребенок.

"Дима с 2014 года активно помогал военным и гражданским, а также лично, с оружием в руках, защищал нашу страну в спецподразделении ГУР МО "Кракен". Некоторых из нападавших мы уже узнали – это Цубер Константин Андреевич 1984 г.р. и ручной сотрудник полиции – Богдан", – написал форвард у себя в Instagram.

Также Роман с помощниками ищет информацию о других титушках и просит всех, кому что либо известно о тех, кто прячется за масками – связаться с ним.

"Призываем представителей силовых органов, СМИ, политических деятелей, а главное Офис Президента взять на контроль это дело и не спустить с рук этот вопиющий случай", – подытожил Зозуля.

Как сообщал OBOZ.UA, Тищенко заявил, что не имеет никакой охраны, а в произошедшем в Днепре конфликте его окружали "неравнодушные люди и общественные организации". Ни одну из таких организаций он так и не назвал.

Спецназовцы "Кракена" подтвердили, что на видео действительно мужчина, служивший в указанном подразделении ГУР.

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