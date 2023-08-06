Украинский футболист испанского клуба "Райо Махадаонда" Роман Зозуля не смог сдержат эмоций, комментируя страсть украинцев к просмотру русских фильмов и прослушивании русской музыки. Бывший нападающий сборной Украины не понимает, как можно поддерживать страну агрессора, которая каждый день бомбит твою страну.

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Зозуля напомнил своим соотечественникам, что для полной победы необходимо полностью исключить всю русскую культуру из жизни.

"Сегодня враг ударил управляемой авиабомбой по станции переливания крови. Вы понимаете? По месту, которое спасает жизнь. Есть раненые и погибшие… Вы все еще слушаете русскую музыку и смотрите их сериалы? Считаете, что это не проблема и никак не влияет на ход войны? Вы ошибаетесь. Каждое прослушивание, просмотр ютуб каналов рас блогеров, просмотр их фильмов- это копейка в военный бюджет страны-пи*араса", – написал Зозуля у себя в Telegram-канале.

Роман в очередной раз сакцнетировал внимание на то, что война затрагивает каждого.

"Нельзя просто так забить на все, да танцевать и орать в караоке.Выпейте кофе, поужинайте в заведении, но без лишних танцев и пения. Только объединившись всем народом, делая донаты, репосты и помогая своими силами армии, мы сможем победить. А пока вы будете класть х*р на войну, русская падаль будет и дальше бомбить, убивать… ", – отметил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля в кафе Киевской области посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. Девушку, которая попыталась сделать замечание администрации, грубо вытолкали из заведения.

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