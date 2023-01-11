Знаменитый украинский футболист Роман Зозуля эмоционально отреагировал на активизацию военных действий на востоке Украины. Игрок клуба "Райо Махадаонда", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Испании, выложил фотографии из Бахмута.

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На снимке видны страшные разрушения, которые принесли в город российские оккупанты.

"Бахмут. Боль. Бл*дский русский мир, который выжег в городе жизнь. Бахмут – это земля омытая кровью наших воинов и забрызгана остатками раш*стского биомусора. Бахмут – город-герой. Город героев. Крепость несокрушимости и силы духа нашего народа Город, который уже 9 месяцев пытаются захватить раш*сты. 9 месяцев кровавых боев. Авиация, арт, ракеты, постоянные взрывы и свист пуль", – написал Зозуля.

Роман не может себе представить, сейчас более страшного места.

"Филиал ада на Земле. И несмотря на все, там до сих пор остаются гражданские, многие из которых не соглашаются на эвакуацию. Они продолжают жить в своих домах, под постоянными обстрелами, без отопления, газа и света.Они готовят еду на огне под открытым небом. Благодаря волонтерам, которые почти каждый день ездят в Бахмут с гуманитарной помощью, некоторые жители могут все же уехать из города", – отметил футболист.

Зозуля уверен, что когда война закончится, битва за Бахмут войдет в учебники истории.

"О ней будут снимать фильмы. Но сегодня Бахмут сражается. Мы верим в наших защитников, молимся за них и помогаем всем, чем можем. Бахмут – несокрушимый. Сильный. Героический", – подытожил Роман.

Ранее Зозуля эмоционально отреагировал на решение оккупационной власти России якобы прекратить обстрелы на Рождество.

Как сообщал OBOZREVATEL, сейчас проходят кровопролитные бои за Соледар. Это связано с тем, что российской оккупационной армии не удалось взять Бахмут "в лоб" – теперь враг пытается создать "оперативное окружение" украинских Сил обороны, окружить их, взять в котел и заставить выйти из региона, отдав Бахмут, как это было с оккупированным Лисичанском.

Отметим, что под Бахмутом четверо бойцов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины атаковали позицию оккупантов. Было уничтожено 15 захватчиков.

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