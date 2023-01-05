''Как можно быть такими больными на голову''. Зозуля – о новом приказе Путина

Знаменитый украинский футболист Роман Зозуля эмоционально отреагировал на решение оккупационной власти России якобы прекратить обстрелы на Рождество. Игрок клуба "Райо Махадаонда", выступающего в третьем дивизионе чемпионата Испании, уверен, что россиянам доверять нельзя.

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Зозуля возмущен, что в стране-агрессоре призывают к рождественскому перемирию, при этом считая абсолютно нормальным 31 декабря и 1 января запускать ракеты по Украине.

"Появилась информация о том, что кровавый карлик поручил своей собачке Шойгу ввести прекращение огня на Рождество. И просят Украину сделать то же самое. Хотят дать людям сходить в церковь. Я не понимаю, как можно быть такими больными на голову… Я считал, что такого не бывает", — написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого соприкосновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "временное перемирие" для России начнется только тогда, когда она оставит захваченные украинские земли.

При этом россияне оказались недовольны решением своего президента, которое они назвали новым "жестом доброй воли".

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