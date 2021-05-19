Знаменитый клуб выйдет на матч южноамериканской ЛЧ с полевым игроком в воротах

Аргентинский "Ривер Плейт" впервые в истории будет вынужден выйти на матч с полевым игроком в воротах. Такое решение пришлось принять тренерскому штабу легендарного клуба накануне матча Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов – ред.) с "Санта-Фе".

"Миллионеры", как называют аргентинскую команду, столкнулись с невероятной ситуацией: сразу 25 футболистов заразились коронавирусом. В их число попали и все вратари, которые заявлены на турнир, пишет Ole.

"Ривер" обратился к руководству Южноамериканской федерации футбола с просьбой разрешить в виде исключения дозаявить двух стражей ворот, однако получил отказ. Таким образом, наставнику аргентинцев Марсело Гальярдо не остается ничего, кроме как использовать в "рамке" полевого игрока.

Отметим, что "Ривер Плейт" занимает в своей группе второе место после четырех сыгранных матчей. Вместе с "Флуминенсе" и "Хуниором" аргентинцы набрали шесть очков. "Санта-Фе" замыкает квартет, имея в активе два зачетных пункта.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский вратарь Алиссон забил гол на последней минуте матча и принес важнейшую победу "Ливерпулю" в чемпионате Англии.