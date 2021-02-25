Знаменитый игрок "Динамо" стал тренером клуба УПЛ

Знаменитый в прошлом футболист "Динамо" Юрий Калитвинцев был назначен главным тренером "Олимпика".

Как сообщается на официальном сайте донецкой команды, он подписал с командой контракт на полтора года. В его штаб войдут пять специалистов: два ассистента Дмитрий Гришко и Яя Туре, тренер по физподготовке Антон Дяченко, тренер вратарей Владимир Тименко и аналитик-скаут Кирилл Мазур.

Калитвинцев сменил на этом посту Игоря Климовского, который возглавлял "Олимпик" с октября 2019 года.

Отметим, что после 14 сыгранных матчей украинской Премьер-лиги донецкий клуб занимает восьмое место в таблице с 17 очками.

В Украине в качестве главного тренера Юрий Николаевич работал с ужгородским "Закарпатьем" и юношеской сборной страны, с которой в 2009 году он выиграл домашний чемпионат Европы. Калитвинцев был помощником Мирона Маркевича на посту взрослой национальной команды, а после его отставки временно возглавлял ее.

Он также успел поработать в России с нижегородской "Волгой" и московским "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте второго круга УПЛ киевское "Динамо" в историческом матче одержало волевую победу над "Олимпиком".