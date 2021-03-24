Знаменитый футболист упал без сознания на тренировке "Атлетико". Видео
Знаменитый французский нападающий "Олимпика" малийского происхождения Усман Дембеле, выступающий за "Атлетико Мадрид" на правах аренды, потерял сознание на тренировке
На видео видно, как во время одного из занятий 24-летний форвард упал на газон. Дежурившие на стадионе врачи команды сразу же подбежали к французу и повернули его на бок, чтобы избежать западания языка.
Позже Дембеле на носилках отнесли в машину скорой помощи и немедленно отправили в больницу. Позже оказалось, что у футболиста просто упало артериальное давление.
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи диагностировали у звездного нападающего итальянского "Ювентуса" цитомегаловирусную инфекцию (ЦМВ), которая остается в организме в течение всего срока жизни.
Игрок пожаловался на плохое самочувствие после поражения от "Порту" в Лиге чемпионов (1:2). Футболист почувствовал слабость и потерял сознание в раздевалке.