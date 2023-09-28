Знаменитый футболист после поддержки Украины 'с радостью' решил поехать в Россию. Его настигла карма

Знаменитый камерунский экс-футболист Самюэля Это'о, занимающий с декабря 2021 года пост президента Федерации футбола Камеруна (CFF) приедет в Москву на товарищеский матч сборных России и Камеруна. 5 августа 42-летний Это'о принял участие в благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine.

"Самюэль Это’о будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна. Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах", – цитирует sport24 генерального секретаря CFF Блеза Джунана.

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28 сентября испанское издание Marca сообщила, что Камерунская футбольная лига написала открытое письмо в ФИФА с просьбой отстранить от Это'о от должности.

Бывший игрок "Барселоны" (144 матча), "Анжи" (53) и "Челси" (21) обвиняется в коррупции и причастности к договорным матчам.

Также Самюэль Это'о подозревается в хищении средств организации. В качестве примера указывается случай с техническим спонсором, контракт которого так и не был показан. Между тем Это'о надеется продержаться до конца своего срока правления, который истекает через два года.

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