Зинченко стал лучшим и помог "МанСити" разгромно победить в матче чемпионата Англии

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел хороший матч и помог своей команде разгромить "Саутгемптон" в английской Премьер-лиге со счетом 5:2.

Согласно информации, опубликованной на авторитетном статистическом портале WhoScored, наш соотечественник получил оценку 7,5, которая стала пятой среди всех игроков "Сити", принявших участие в поединке, и лучшей среди защитников. Зинченко отдал предголевой пас в атаке, в которой был забит первый гол, совершил три успешных обводки, четыре отбора и показал высокую точность передач (91%).

"Манчестер Сити" не испытал особых проблем с "Саутгемптоном". Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте, а на перерыв ушли с перевесом в два мяча (3:1), воспользовавшись ошибками соперников в обороне. Обменявшись голами с гостями в начале второй половины, "горожане" быстро довели дело до разгрома и укрепили свое лидерство в чемпионате.

"Манчестер Сити" опережает идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на 14 очков после 29 поединков, но у "Красных дьяволов" есть матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клуб Зинченко повторил невероятный рекорд английской Премьер-лиги.