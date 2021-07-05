Зинченко оплатил приезд в Украину известного детского хирурга

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Зинченко оплатил приезд в Украину известного детского хирурга

Капитан сборной Украины Александр Зинченко оплатил пребывание в Украине известного немецкого хирурга Клауса Экснера. Врач приехал во Львов, где будет оперировать детей.

Об этом сообщается на странице "Львів" в социальной сети Twitter. Отмечается, что полузащитник "Манчестер Сити" поучаствовал финансово в визите Экснера.

Зинченко оплатил приезд Экснера в Украину.

"Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга во Львов для лечения детей. Клаус Экснера в течение своего пребывания в Украине будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями, которым хирургическое вмешательство является самым необходимым", – отмечается в сообщении.

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Александр Зинченко
Александр Зинченко

Отметим, что Экснер не в первый раз посещает Украину со своей волонтерской миссией. Впервые он приехал в нашу страну во время чемпионата Европы-2012. С тех пор он старается дважды в год помогать украинским детям.

Александр Зинченко отметился голом на Евро-2020.
Клаус Экснер прибыл в Украину с волонтерской миссией.

Профессор Клаус Экснер является известным пластическим хирургом. Кроме проведения операций в Украине он также делится опытом с нашими врачам.

Клаус Экснер во Львове.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник Андрей Ярмоленко решил все призовые за выступления на чемпионате Европы 2020 года отдать на благотворительность. "Желто-синие" на турнире заработали 16 миллионов евро.

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