Зинченко оплатил приезд в Украину известного детского хирурга

Капитан сборной Украины Александр Зинченко оплатил пребывание в Украине известного немецкого хирурга Клауса Экснера. Врач приехал во Львов, где будет оперировать детей.

Об этом сообщается на странице "Львів" в социальной сети Twitter. Отмечается, что полузащитник "Манчестер Сити" поучаствовал финансово в визите Экснера.

"Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко оплатил приезд немецкого хирурга во Львов для лечения детей. Клаус Экснера в течение своего пребывания в Украине будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями, которым хирургическое вмешательство является самым необходимым", – отмечается в сообщении.

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Отметим, что Экснер не в первый раз посещает Украину со своей волонтерской миссией. Впервые он приехал в нашу страну во время чемпионата Европы-2012. С тех пор он старается дважды в год помогать украинским детям.

Профессор Клаус Экснер является известным пластическим хирургом. Кроме проведения операций в Украине он также делится опытом с нашими врачам.

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