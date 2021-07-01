Агент Ярмоленко признался, куда Андрей потратит все премиальные за Евро-2020

Известный футбольный агент Вадим Шаблий заявил, что Андрей Ярмоленко все заработанные за чемпионат Европы деньги отдаст детям и тем, кто нуждается в помощи. По словам Шаблия, футболист сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" принял это решение еще перед стартом континентального первенства.

Шаблий заявил, что они создадут благотворительный фонд, где вместе с Андреем будут контролировать расход средств.

"Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", – цитирует Шаблия "Команда1"

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в сети появилось видео с родителями Ярмоленко - отцом Николаем и матерью Валентиной, а также с детьми – Иваном и Даниилом.

Кроме того, стало известно сколько призовых заработает сборная Украины за матчи на Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".