Гвардиола не выпустил Зинченко и "Манчестер Сити" упустил досрочное чемпионство в АПЛ

"Манчестер Сити" в центральном матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) на последних минутах проиграл "Челси" (1:2) и упустил возможность досрочно выиграть золотые медали национального первенства.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не выпустил украинца Александра Зинченко в стартовом матче, дав возможность сыграть лишь 10 последних минут, когда счет был уже 1:1.

Первый тайм прошел в осторожной борьбе, где ключевые события случились в последние несколько минут. На 44-й минуте Рахим Стерлинг получил передачу, которую сделал Серхио Агуэро и нанес идеальный удар по воротам

Спустя несколько минут Билли Гилмур нарушил правила в своей штрафной и Энтони Тейлор поставил пенальти. Наказание исполнял Серхио Агуэро, но удар аргентинца паненкой отбил Эдуар Менди.

Aguero actually tried the panenka against Mendy .😂😂pic.twitter.com/BUNbDgUYFz