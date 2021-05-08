Гвардиола не выпустил Зинченко и "Манчестер Сити" упустил досрочное чемпионство в АПЛ

"Манчестер Сити" в центральном матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) на последних минутах проиграл "Челси" (1:2) и упустил возможность досрочно выиграть золотые медали национального первенства.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не выпустил украинца Александра Зинченко в стартовом матче, дав возможность сыграть лишь 10 последних минут, когда счет был уже 1:1.

Первый тайм прошел в осторожной борьбе, где ключевые события случились в последние несколько минут. На 44-й минуте Рахим Стерлинг получил передачу, которую сделал Серхио Агуэро и нанес идеальный удар по воротам

Спустя несколько минут Билли Гилмур нарушил правила в своей штрафной и Энтони Тейлор поставил пенальти. Наказание исполнял Серхио Агуэро, но удар аргентинца паненкой отбил Эдуар Менди.

Aguero actually tried the panenka against Mendy .😂😂pic.twitter.com/BUNbDgUYFz — MUFC jozi (@UTDjozi) May 8, 2021

Во втором тайме "Челси" атаковал гораздо острее, постоянно обострял ситуацию у ворот Эдерсона, и заслуженно сравнял счет.

На 63-й минуте Сесар Аспиликуэта сделал убийственный пас, и Хаким Зиеш , приняв мяч, забил ударом с угла штрафной в нижний угол ворот.

Гости продолжали давить и еще трижды забили "Манчестер Сити", но все удары были отменены из-за офсайдов.

На 93-й минуте лондонцы смогли вкатить легитимный гол. Маркос Алонсо получил круглого после изумительного паса в штрафную и классно пробил мимо голкипера, в левый от себя угол ворот.

После этой игры у "Манчестер Сити" остается 80 очков и оформление победы в АПЛ "Сити" откладывает до следующего тура.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвардиола дал клубной пресс-службе интервью, посвященное Зинченко.

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