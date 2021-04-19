Зинченко и Лунина не допустят к полуфиналу Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" с украинцем Андреем Луниным, лондонский "Челси" и "Манчестер Сити" с Александром Зинченко будут отстранены от участия в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

Соответствующее решение Европейский футбольный союз (УЕФА) должен принять до конца недели в связи с тем, что три клуба вошли в число основателей Суперлиги. Об этом в эфире датского телеканала DR заявил член исполкома УЕФА Йеспер Мюллер, информирует Reuters.

"Клубы должны быть исключены, и я ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны понимать, как завершить в этом сезоне Лигу чемпионов. В пятницу состоится внеочередное заседание исполкома", – сказал Мюллер.

Таким образом, французский "Пари Сен-Жермен" может быть досрочно объявлен победителем турнира или же трофей объявят неразыгранным.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал чушью создание Суперлиги. Тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выразил мнение, что за идеей турнира стоят американцы.