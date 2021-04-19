Президент УЕФА о Суперлиге: это не проект, а чушь и плевок!

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин выступил с жесткой критикой клубов, которые выступили создателями Суперлиги.

В комментарии Sky Sports глава организации отметил, что европейские клубные турниры смогут проводить и без участников новой лиги.

"Я с полной уверенностью заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир едины в борьбе с этим позорным и эгоистичным поступком, основанным на жадности. Это не проект, а чушь. Идея Суперлиги – это плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им лишить нас наших ценностей. Конечно, УЕФА может проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов. В Европе много хороших команд. С 12 клубами или без – турнир будет проходить", – заявил Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА объявил об изменении формата проведения Лиги чемпионов после объявления о создании Суперлиги.