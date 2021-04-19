Луческу о Суперлиге: за этим стоят американцы

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу выступил категорически против создания Европейской футбольной Суперлиги.

Румынский специалист в комментарии AntenaSport выразил предположение, что за идеей запуска нового турнира стоят представители США.

"Это недопустимо, чтобы что-то подобное произошло. В основе этих дискуссий стоят американцы, которые хотят делать то, что они сделали в Соединенных Штатах. Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут разделены между акционерами. Прелесть футбола заключалась в том, чтобы маленькие команды играли с большими. Суперлига полностью помешает развитию футбола в других странах. Есть страны, которые туда не попадут. Это не в духе футбола", – сказал Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги. УЕФА пригрозил исключить команды из своих турниров.