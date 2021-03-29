Журналіст назвав тренерський штаб Шевченка винуватцями невдачі у матчі з Фінляндією

Головними причинами невдачі збірної України в матчі відбірного турніру ЧС-2022 з Фінляндією (1:1) стали рішення тренерського штабу Андрія Шевченка.

Таку думку у своєму Telegram-каналі "Шах і Шах" висловив відомий український журналіст Андрій Шахов. Він підкреслив, що наставники "жовто-синіх" не вгадали з тактичною побудовою і вибором деяких виконавців.

"Поганий результат за поганої гри. Я вважаю, що це чистої води тренерська втрата очок. Навіщо проти фінів грати в три центральні захисники? Тим більше, ані "Динамо", ані "Шахтар", а центральні захисники були з цих команд, так не грають. Миколенко давно перестав бути центральним захисником, навіщо його було ставити на цю позицію? Чому не грав Шапаренко, який виконує великий обсяг роботи, готовий фізично і вміє передачами розривати насичену оборону?" – написав заступник головного редактора журналу "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан збірної України Олександр Зінченко звернувся до співвітчизників після втраченої перемоги над Фінляндією у відборі на Мундіаль в Катарі.