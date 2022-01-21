'Живу в Москве с украинским паспортом': бывший футболист сборной рассказал о своем выборе

Хорошо известный в недалеком прошлом футболист сборной Украины, "Днепра" и московского "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, как себя чувствует в российской столице. Там 42-летний спортсмен проживает с женой и двумя детьми уже длительное время.

В разговоре с журналистом на YouTube-канале Глеба Чернявского украинец попытался объяснить свой выбор и ощущения от пребывания в России.

"Периодически мне "прилетает" за то, что живу в Москве. Прилетает и оттуда [из Украины], и здесь мне несладко иногда: есть немало нелояльных людей. Но нам всем приходится делать выбор, и никто никому ничего не должен.

Я знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и не считаю нужным кому-то что-то доказывать. Я – украинец и всегда им останусь, у меня не было и не будет российского паспорта. Есть вид на жительство. Это доставляет некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи", – поделился взглядами Максим.

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"Я живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину. К сожалению, я – реалист, и не могу ждать, когда что-то от меня не зависящее поменяется. Я выбираю жить так, как считаю нужным", – заявил футболист, который со сборной Украины дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года.

Уроженец Харькова выступал за "Спартак" в 2000-2008 годах, затем по три сезона играл за "Днепр" и "Таврию".

Как сообщал OBOZREVATEL, Калиниченко рассказал о захвате Крыма российскими войсками.

В то же время президент Федерации бокса Украины отметился неоднозначным заявлением: "Россия и Украина – единый народ".