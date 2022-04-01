Жеребьевка ЧМ-2022 по футболу: где смотреть онлайн, расписание трансляций, состав корзин

В столице Катара Дохе в пятницу, 1 апреля, состоится жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года. 32 команды будут разбиты на восемь групп по четыре участника, а в плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждого квартета.

Перед процедурой будет осуществлен посев – команды распределят по четырем корзинам. Точно известно, что место в группе А из первой корзины займут хозяева турнира.

Корзина 1: Катар, Бразилия, Бельгия, Франция, Аргентина, Англия, Испания, Португалия.

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Корзина 2: Мексика, Нидерланды, Дания, Германия, Уругвай, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Хорватия.

Корзина 3: Сенегал, Иран, Япония, Марокко, Сербия, Польша, Южная Корея, Тунис.

Корзина 4: Камерун, Канада, Эквадор, Саудовская Аравия, Гана, Уэльс/Шотландия/Украина, Коста-Рика/Новая Зеландия, Перу/Австралия/Объединенные Арабские Эмираты.

При этом известны 29 участников Мундиаля. Все еще останутся неизвестными победители межконтинентальных плей-офф и обладатель путевки на ЧМ от Европы в стыках с участием сборной Украины, так как наша сборная свой полуфинал с Шотландией должна провести лишь в июне.

Увидеть жеребьевку ЧМ-2022 можно будет в прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Начало – в 19:00 по киевскому времени. Кроме того, трансляцию из Дохи проведет российский вещатель "Матч ТВ". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевку ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Уэльса стала потенциальным соперником Украины в финальном стыковом матче плей-офф отбора к чемпионату мира-2022. Кроме того, чемпионы Европы итальянцы сенсационно не смогли выйти на Мундиаль в Катаре, проиграв Северной Македонии.

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