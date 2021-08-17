Жена Яремчука раскрыла неожиданные подробности личной жизни мужа

Нападающий сборной Украины и "Бенфики" отлично дебютировал в Португалии, забив гол в своем первом матче в чемпионате страны после перехода из "Гента". Но "голодные" привычки игрока за пределами поля вне объективов телекамер оставляют желать лучшего, если верить его второй половине Кристине.

По словам жены украинского футболиста он ест 13 раз в день, и ему этого бывает недостаточно.

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"Роме нравится смотреть "National Geographic" по ночам и рассказывать о космосе и черных дырах. Его день начинается с новостей. Ему нравится смотреть репортажи про футбол и политику. Его очень трудно куда-либо вывести", – цитирует Кристину Яремчук португальское издание O Jogo.

Яремчук не только интересуется научно-популярными передачами, но и любит отдыхать дома с книгой.

O Jogo также утверждает, что ему нравятся автобиографии футболистов и недавно прочел книгу Златана Ибрагимовича.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук вышел на скамейку запасных в матче против московского "Спартака" в своем первом официальном матче за "Бенфику" и помог своей новой команде одержать победу над россиянами в отборе Лиге чемпионов со счетом 2:0 .

Затем, в своем дебютном поединке в высшем дивизионе Португалии, украинский форвард забил один гол и отдал результативную передачу в матче против "Ароки".