Жена Яремчука раскрыла неожиданные подробности личной жизни мужа

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Кристина Яремчук

Нападающий сборной Украины и "Бенфики" отлично дебютировал в Португалии, забив гол в своем первом матче в чемпионате страны после перехода из "Гента". Но "голодные" привычки игрока за пределами поля вне объективов телекамер оставляют желать лучшего, если верить его второй половине Кристине.

Кристина Яремчук в купальнике

По словам жены украинского футболиста он ест 13 раз в день, и ему этого бывает недостаточно.

Кристина Яремчук
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"Роме нравится смотреть "National Geographic" по ночам и рассказывать о космосе и черных дырах. Его день начинается с новостей. Ему нравится смотреть репортажи про футбол и политику. Его очень трудно куда-либо вывести", – цитирует Кристину Яремчук португальское издание O Jogo.

Кристина Яремчук вместе с Романом

Яремчук не только интересуется научно-популярными передачами, но и любит отдыхать дома с книгой.

Кристина Яремчук на отдыхе

O Jogo также утверждает, что ему нравятся автобиографии футболистов и недавно прочел книгу Златана Ибрагимовича.

Кристина Яремчук любит загорать

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук вышел на скамейку запасных в матче против московского "Спартака" в своем первом официальном матче за "Бенфику" и помог своей новой команде одержать победу над россиянами в отборе Лиге чемпионов со счетом 2:0 .

Роман Яремчук

Затем, в своем дебютном поединке в высшем дивизионе Португалии, украинский форвард забил один гол и отдал результативную передачу в матче против "Ароки".

Яремчук забил гол "Ароке"
ПортугалияРоман Яремчук