Жена известного украинского футболиста погибла в ДТП в день его перехода в 'Зарю'

Жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория трагически погибла в ужасном ДТП в пятницу, 14 января. В этот же день луганская "Заря" сообщила о подписании контракта с 27-летним защитником, известным по выступлениям за "Черноморец" и ряд российских клубов.

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По данным Telegram-канала "Одесса INFO", Виктория Данченко сильно спешила и шла на обгон многих авто на Mercedes. В Малиновском районе Одессы 27-летняя девушка не справилась с управлением и врезалась в KIA, после чего влетела в эвакуатор, а затем и в отбойник трассы.

В результате супруга футболиста получила травмы, несовместимые с жизнью. Тело погибшей спасатели извлекали с помощью спецтехники. Ранее Виктория отметилась рядом видео в социальной сети Instagram, на которых видно, что она, вероятно, превышает скорость в черте города.

Отметим, что уроженец Запорожья Данченко в последний год выступал за греческий АЕК, откуда и перебрался в "Зарю".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Владислав Калитвинцев подписал контракт с "Александрией", но при этом его бывший клуб "Десна" договор с игроком не разрывал.