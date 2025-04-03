Умер известный украинский футболист-чемпион, выступавший в Германии, России и Беларуси

На 49-м году жизни скончался бывший украинский футболист Александр Гребеножко, сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Причины смерти не сообщаются. Хавбек выступал за луцкую "Волынь", киевскую "Оболонь", немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах), "Заксен" (Лейпциг) и ряд других клубов, в том числе российское "Динамо" и белорусский "Локомотив". В сезоне 2001/02 он помог "Волыни" выиграть Первую лигу Украины и подняться в высший дивизион.

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Гребеножко начинал карьеру в Украине, но уже в 1996 году перебрался в Бельгию, а затем оказался в Германии. В "Боруссии" он играл вместе с Андреем Ворониным, но закрепиться в основе не смог.

Позже выступал за "Заксен", однако из-за финансовых проблем клуба вернулся на родину. В Украине футболист провёл успешный период в "Волыни", но затем продолжил карьеру в "Тереке" (Грозный), а позже снова играл за "Оболонь", "Закарпатье" и другие команды.

В последние годы профессиональной карьеры Гребеножко выступал в экзотических чемпионатах – ОАЭ, Омане и Беларуси. В 2008 году он мог перейти в российское "Динамо" (Барнаул), но в итоге оказался в минском "Локомотиве", где провел два сезона.

После завершения карьеры футболист занялся агентской деятельностью. Он оставил заметный след в украинском футболе, хотя его карьера не всегда складывалась ровно. Гребеножко был сыном известного советского футболиста Александра Гребеножко и продолжил семейные традиции в спорте.

Как сообщал OBOZ.UA, на 31 марта на 64 году жизни перестало биться сердце одного из самых успешных украинских волейбольных тренеров, бывшего наставника женской сборной Сергея Голотова. В свое время специалист вывел южненский "Химик" в полуфинал Кубка Вызова, чего не удавалось ни одному другому отечественному специалисту.

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