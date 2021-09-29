Зеленский поздравил Шевченко с 45-летием

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное послание в адрес бывшего главного тренера сборной нашей страны по футболу Андрея Шевченко. Легендарному экс-форварду "Динамо" в среду, 29 сентября, исполнилось 45 лет.

В своем сообщении глава государства перечислил заслуги своего именитого соотечественника, отметив, что Андрей Николаевич первый, кто смог вывести страну в плей-офф чемпионата Европы по футболу.

"45! В футболе - это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, состояла в твою пользу, а следовательно – на радость всем нам и во славу всей Украине. С днем рождения, Андрей!" – говорится в тексте поздравление, который опубликовала пресс-служба Зеленского.

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За свою карьеру Шевченко сыграл 759 матчей, в которых забил 369 мяч. В составе сборной Украины провел 111 поединков, записав на свой счет 48 голов.

После окончания футбольной карьеры Андрей Николаевич занялся тренерской деятельностью.

Под его руководством сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.