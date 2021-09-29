Шевченко – 45: как прошла карьера легенды украинского и мирового футбола. Фото и видео

В среду, 29 сентября, легендарный Андрей Шевченко празднует свой 45-й день рождения. Благодаря своей яркой игре нападающий вошел в историю как украинского, так и мирового футбола.

Наш соотечественник родился в селе Дворковщина Киевской области, а в трехлетнем возрасте переехал в столицу Украины вместе с семьей. В 9 лет Шевченко попал в футбольную академию "Динамо" благодаря первому тренеру Александру Шпакову, который убедил родителей будущей звезды в том, что их сына ждет светлое будущее.

В 1994 году Андрей Николаевич дебютировал в высшей лиге чемпионата Украины, а в 1997-м впервые заявил о себе на мировой арене. Тогда он сделал легендарный хет-трик в ворота "Барселоны" на "Камп Ноу" и сразу же привлек к себе внимание скаутов европейских клубов.

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После фантастического выступления в Лиге чемпионов 1998/99, когда "Динамо" с украинцем в составе дошло до полуфинала, Шевченко за 25 миллионов долларов перешел в "Милан".

Именно в итальянском клубе прошли лучшие годы карьеры нашего соотечественника. Он стал первым представителем Украины, который выиграл ЛЧ (2002/03). В финальном поединке Андрей Николаевич реализовал решающий пенальти в послематчевой серии против "Ювентуса".

В 2004-м Шевченко завоевал титул лучшего футболиста года по версии журнала France Football – "Золотой мяч".

Перед началом исторического для сборной Украины чемпионата мира 2006 года, на котором наша команда дошла до четвертьфинала, нападающий сменил Италию на Англию, перейдя в "Челси" Романа Абрамовича. Там футболисту не удалось оправдать возложенные на него надежды, в результате чего в 2009-м он вернулся в родное "Динамо".

Шевченко принял решение завершить карьеру после домашнего для Украины Евро-2012. Из индивидуальных достижений Андрея Николаевича стоит отметить, что он трижды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, дважды – лучшим голеадором итальянской Серии А.

В составе "Динамо" на его счету 5 побед в чемпионате и 3 – в Кубке Украины, в "Милане" он выиграл 1 чемпионат, 1 Кубок и 1 Суперкубок Италии, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, выступая за "Челси", Шевченко стал победителем Кубка Англии и Кубка лиги.

После окончания футбольной карьеры Андрей Николаевич занялся тренерской деятельностью. Под его руководством сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Еще во время выступлений за "Милан" наш соотечественник познакомился с американской моделью Кристен Пазик. Сейчас они вместе воспитывают четверых сыновей – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед матчем с Англией на Евро-2020 британские СМИ вспомнили откровенную фотосессию Шевченко и его жены, в которой они снялись в 2003 году.