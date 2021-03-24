Зеленский отреагировал на ничью Украины с Францией в отборе на ЧМ-2022

Максим Иншаков Футбол 00:55, 25.03.2021 Обновлено: 00:57, 25.03.2021

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов нашей национальной команды с позитивным результатом в первом туре отбора на ЧМ-2022.

Глава государства считает, что ничья с Францией является очень неплохим счетом.

"Ничья на выезде с чемпионами мира – not bad (неплохо – англ). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!" – написал Зеленский у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Франция завершилась со счетом 1:1. Сравнять счет нашей команде помог нереальный рикошет.

После встречи Андрей Шевченко признался, что доволен результатом. но матч был очень непростым.

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