Зеленський відреагував на нічию України з Францією у відборі на ЧС-2022

Максим Іншаков Футбол 00:55, 25.03.2021 Оновлено: 00:57, 25.03.2021

Президент України Володимир Зеленський привітав футболістів нашої національної команди з позитивним результатом в першому турі відбору на ЧС-2022.

Глава держави вважає, що нічия з Францією є дуже непоганим рахунком.

"Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad (непогано – англ). Вітаю команду і тренера з крутим результатом, здобутим незважаючи на солідні кадрові втрати. Вперед, Україно!" – написав Зеленський у себе в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом, але матч був дуже непростим.

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