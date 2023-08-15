В Москве в честь футболиста, похороненного в Украине, проведут матч мировых звезд

Российские футбольный союз организует матч памяти легендарного одесского футболиста Ильи Цымбаларя. Как сообщает "РБ Спорт" в поединке примут участие легенды "Спартака" и сборной мира.

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Игра запланирована на 9 сентября и состоится на "Открытие Арене" в Москве. В числе приглашенных иностранных футболистов за сборную мира сыграют Флоран Малуда, Фернандо Морьентес, Эммануэль Адебайор, Сантьяго Канисарес и другие звезды.

"Спартак" выставит на матч состав 1990-2000-х годов, в том числе Луис Перейра Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.

Цымбаларь родился в Одессе, где с 7-летнего возраста стал заниматься в футбольной школе местного "Черноморца"

За одесский клуб провел более 100 матчей, после чего принял предложение присоединиться к "Спартаку". В московской команде с 1993 по 1999 года сыграл в 146 поединках, забив 42 мяча.

В 1998 году Цымбаларь по итогам сезона стал лучшим бомбардиром столичного клуба. На протяжении семи сезонов украинец был безоговорочным лидером команды (а в 1997—1998 годах — ее капитаном).

28 декабря 2013 года Илья Цымбаларь на 45-м году жизни скончался из-за болезни сердца. Был похоронен на Таировском кладбище в Одессе.

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