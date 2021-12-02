Зарплата тренера в мужской сборной Украины по футболу вдвое меньше, чем в женской

Месячный доход главного тренера мужской сборной Украины по футболу Александра Петракова почти в два раза меньше, чем у его коллеги в женской команде – Луиса Кортеса. Недавно сообщали, что зарплата Петракова в сборной составляет около 10 тысяч долларов. Теперь же появилась и информация о заработке испанского специалиста.

Как пишет сайт Meta-ratings, 35-летний Кортес получает от Украинской ассоциации футбола 17 тысяч евро (примерно 19250 долларов). В первых матчах с новым тренером наша женская команда в отборе на чемпионат мира 2023 года сыграла вничью в Шотландии (1:1) и уступила в Венгрии (2:4).

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Главной же задачей 35-летнего испанца, приехавшего к нам из "Барселоны", является подготовка боеспособной команды к чемпионату Европы 2025 года. Украина уже подала заявку на проведение финальной части турнира.

Наша мужская сборная в конце марта 2022 года сыграет в плей-офф чемпионата мира-2022. Петракову удалось с "сине-желтыми" занять второе место на групповой стадии отбора, после чего его избавили приставки "и. о." и утвердили полноценным тренером.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италии по футболу хочет сыграть с Украиной.