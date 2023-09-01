'Закончился позор': Леоненко разнес футболистов 'Динамо', у которых 'все в порядке и все классно'

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко жестко раскритиковал футболистов команды после поражения от стамбульского "Бешикташа" и вылета из еврокубков. Экс-игрок сборной Украины назвал позорным выступление "бело-синих" и особо подчеркнул слабость атакующих действий подопечных Мирчи Луческу.

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Об этом Леоненко заявил в своем Telegram-канале "Леоненко Prosport", пытаясь разбирать игру "Динамо" в Турции. Лучший футболист Украины 1992-94 добавил, что его угнетает безразличие киевских футболистов к тому, что они демонстрируют на поле, и их поведение за его пределами.

"Закончился позор. Во втором тайме "Бешикташ" включился. Я не знаю, как разбирать игру... На 83-й минуте единственный удар в створ ворот... Я понимаю, что они слабые. Но мне интересно, они себе не задают вопросы, что они не создают моменты, не бьют по воротам? Ну, я играл с "Барселоной". Они могли на торбу забить. Но мы создавали что-то. А тут "Бешикташ" и все. Мне вот просто интересно, они критикуют себя? Или у них все в порядке и все классно? Я же говорил, что нас ждут сюрпризы. Ну, не сюрпризы, а просто будут проигрывать в еврокубках. Всем", – возмутился Луческу.

Отметим, что в последний раз "Динамо" оставалось без еврокубковой осени в сезоне 2005/06, после вылета во втором раунде квалификации Лиги чемпионов от швейцарского "Тюна".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал достойным выступление своих футболистов в нынешнем еврокубковом сезоне.

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