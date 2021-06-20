Забарный сказал, что самое главное для Украины в матче с Австрией на Евро-2020
Защитник сборной Украины Илья Забарный считает, что в решающем матче Евро-2020 против Австрии главное для "желто-синей" команды быть одним целым, не совершать опрометчивых действий и не бегать хаотично. По мнению 18-летнего футболиста "Динамо", прежде всего нужно сохранять компактность и организацию игры.
Забарный понимает, что на поле стадиона в Бухаресте будет сложно.
"Все в сборной настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет. Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Дэвид Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высшего уровня!" – цитирует Забарного сайт УЕФА.
Прокомментировал Забарный и расклады перед матчем, по которым Украине для выхода в плей-офф будет достаточно одного очка
"Это возможно, немного придает спокойствия. Но только совсем чуть-чуть. Потому что если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью", – подытожил футболист.
Напомним, что поединок Украина – Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте.
Уже были опубликованы названия телеканалов, которые покажут встречу, а также прогноз букмекеров.
Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".