За сутки до матча Лиги наций найден мертвым игрок сборной Греции

Защитник греческого "Панатинаикоса" и национальной команды страны, которая 10 октября проведет матч Лиги наций с Англией, Джордж Болдок скоропостижно скончался накануне вечером. Уроженцу английского Бакингема был 31 год, он был найден мертвым в бассейне своего дома в Глифаде.

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Об этом информирует сайт enikos.gr. Предварительно было установлено, что спортсмен утонул, однако неизвестно, что привело к летальному исходу. Одной из причиной гибели называют сердечный приступ, который мог перенести Болдок, находясь в воде.

Рядом с бассейном следователи обнаружили бутылку водки. Однако пока неизвестно, выпивал ли футболист в вечер гибели, или она же простояла там с предыдущих дней. Также были найдены два стакана. При этом была полностью исключена версия об убийстве.

О смерти Болдока стало известно после того, как его начала разыскивать жена. Накануне у ребенка футболиста был день рождения и супруга, которая проживает в Англии, искала мужа по телефона. В итоге она попросила владельца дома наведаться к Джорджу, который был найден в бассейне без признаков жизни. По данным экспертов, тело игрока пролежало в воде не менее пяти часов.

Джордж Болдок до нынешнего лета выступал на родине, а главной его командой стал "Шеффилд Юнайтед", с которым правый защитник вернулся в Премьер-лигу. В июне-2024 он подписал контракт с греческим "Панатинаикосом". За два года до этого спортсмен, у которого есть греческие корни, дебютировал в сборной этой страны. За эллинов он успел провести 12 матчей.

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