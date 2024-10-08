'Критический уровень'. В Финляндии затравили российских футболистов, спровоцировав истерику у Захаровой

В Финляндии во время футбольного матча Первой лиги между командами ТПС из Турку и "Яро" из Пиетарсаари болельщики начали кричать оскорбительные речевки в адрес российских футболистов "Яро" Сергея Лазарева и Сергея Ерёменко, сообщает Yle. В результате этого поединок был прерван в конце первого тайма.

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Лазарев является гражданином России. Еременко, родившийся в Пиетарсаари в 1999 году, имеет два паспорта. Его старшие братья Алексей и Роман провели десятки матчей в составе сборной Финляндии. Сергей в 2018 году захотел играть за сборную России и поменял футбольное гражданство.

Во время паузы в матче сотрудники стадиона вычислили нарушителей порядка и удалили с трибун 7 болельщиков. Позднее директор ТПС Ким Экроос принес официальные извинения за поведение фанатов.

Этот инцидент спровоцировал настоящую истерику у посольства РФ в Финляндии, а также у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта, чему немало способствует попустительство официальных властей страны. В такой атмосфере усиливаются расистские настроения в целом, и остановка матча из-за расистских выкриков болельщиков в адрес игроков других национальностей происходит здесь не в первый раз", - заявили в посольстве.

Захарова уверена, что такие проявления говорят о том, что финское общество, подписавшееся под всеми международно-правовыми положениями, якобы оказалось неготовым и неспособным защитить себя от подобных проявлений.

"Им нужно вспомнить, что северная и центральная Европа уже проходила это, в 30?е и 40?е годы прошлого века. Начиналось все точно так же: националистические окрики с сегрегацией людей по национальному признаку и отказом властей одергивать тех, кто призывал к "новым крестовым походам" против людей определенного вероисповедания или этноса. Потому все это переросло в кровавую баню Второй мировой войны", – сказала Захарова в интервью "Матч ТВ".

Такие слова российского дипломата вызвали насмешки со стороны соотечественников.

"Капец, она и тут нацизм притянула) А то, что в СССР евреев в ГУЛАГи ссылали - это неправда, наверное?", "В чужом глазу соринку видит а в своем бревна не замечает", – пишут юзеры.

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