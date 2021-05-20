"Ювентус" нашел замену Роналду в "Барселоне" – СМИ

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может этим летом заменить Криштиану Роналду в "Ювентусе", информирует Football Italia. Источники в команде сообщают, что этим летом каталонцы планируют произвести революцию в команде, и одним из игроков, которого хочет продать президент Жоан Лапорта, является игрок сборной Франции.

Газета утверждает, что "Ювентус" – возможное новое место назначения для бывшего нападающего "Атлетико Мадрид", особенно в том случае, если Криштиану покинет Турин.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Португалии планирует покинуть "Юве" этим летом, но место в Лиге чемпионов может иметь решающее значение как для португальской суперзвезды, так и для Гризманна.

Затраты и желание Гризманна также играют важную роль в сложной операции для Старой синьоры (прозвище "Ювентуса), и место в ЛЧ будет необходимо в любом случае.

Контракт Гризманна с "сине-гранатовыми" действует до июня 2024 года. Журналисты уточняют, что руководство "Ювентуса" могло бы выплатить неустойку за досрочное расторжение договора, но пока неясно, будет ли Гризманн готов покинуть Камп Ноу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гризманн в январе этого года выразил слова поддержки в адрес 14-летнего украинца, которого неизвестные серьезно избили в Париже.